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«Спартак» поддержал осужденных за драки на Евро-2016 фанатов

17:51
Фанаты «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Фанаты «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» в официальном Twitter поддержал болельщиков, осужденных за драки на Евро-2016. Фанаты красно-белых Михаил Ивкин и Павел Косов приговорены к трем и десяти годам тюрьмы по делу о беспорядках в Марселе.

«Французский суд приговорил болельщиков «Спартака» Михаила Ивкина и Павла Косова к 3 и 10 годам тюрьмы соответственно. Парни, держитесь! Фанат не преступник!» — говорится в сообщении красно-белых.

Твит "Спартака" в поддержку осужденных фанатов. Фото Twitter
Твит «Спартака» в поддержку осужденных фанатов. Фото Twitter

Российские болельщики были осуждены по делу о нанесении телесных повреждений англичанину Эндрю Бечу в ходе массовой драки после матча Евро-2016 Англия — Россия (1:1) в Марселе. Их задержали в феврале 2018 года в Германии, когда они направлялись на матч Лиги Европы «Атлетик» — «Спартак».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1338493786549268489

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