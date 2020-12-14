«Спартак» поддержал осужденных за драки на Евро-2016 фанатов

«Спартак» в официальном Twitter поддержал болельщиков, осужденных за драки на Евро-2016. Фанаты красно-белых Михаил Ивкин и Павел Косов приговорены к трем и десяти годам тюрьмы по делу о беспорядках в Марселе.

«Французский суд приговорил болельщиков «Спартака» Михаила Ивкина и Павла Косова к 3 и 10 годам тюрьмы соответственно. Парни, держитесь! Фанат не преступник!» — говорится в сообщении красно-белых.

Твит «Спартака» в поддержку осужденных фанатов. Фото Twitter

Российские болельщики были осуждены по делу о нанесении телесных повреждений англичанину Эндрю Бечу в ходе массовой драки после матча Евро-2016 Англия — Россия (1:1) в Марселе. Их задержали в феврале 2018 года в Германии, когда они направлялись на матч Лиги Европы «Атлетик» — «Спартак».