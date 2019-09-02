Клубы российской премьер-лиги объявили о последних изменениях в составах. «Спартак» отзаявил полузащитника Александра Ташаева, сообщает официальный сайт РПЛ.

В сезоне-2018/19 Ташаев провел за клуб 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в четырех матчах красно-белых.

«Рубин» отзаявил защитника Егора Сорокина. 23-летний Сорокин в текущем сезоне провел семь матчей в РПЛ за «Рубин». В прошлом сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах и забил шесть мячей.

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