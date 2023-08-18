«Спартак» ответил на подкол ЦСКА

«Спартак» ответил на шутку ЦСКА о ролике с презентацией третьей формы на сезон-2023/24.

Армейцы высмеяли тот факт, что в видео актер, который снялся в роли болельщика «Спартака», зимой в ролике ЦСКА был активным болельщиком красно-синих.

«Спартак» ответил на это постом с экс-игроком ЦСКА Хесусом Мединой в форме клуба и тем самым актером Михаилом Люлинецким в шарфе красно-белых.

«Сделать правильный выбор», — подписан пост «Спартака».