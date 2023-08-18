Главный тренер «Реал Сосьедад» высказался о трансфере Захаряна

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захарян? У нас уже есть хорошие и молодые ребята. Я такой, какой я есть. Я сосредоточен на том, кто есть в моем распоряжении. Я не буду тратить и полминуты на разговоры о других именах. Нам нужно адаптироваться. Решать должны другие. Было бы разумнее, если бы он (трансфер) завершился до начала сезона», — цитирует Альгуасиля Mundo Deportivo.

18 августа инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 20-летний россиянин прилетел в Испанию для подписания контракта с «Реал Сосьедад».

Сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает футболисту соглашение на срок от 5 лет.