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Сегодня, 18:13

Главный тренер «Реал Сосьедад» высказался о трансфере Захаряна

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захарян? У нас уже есть хорошие и молодые ребята. Я такой, какой я есть. Я сосредоточен на том, кто есть в моем распоряжении. Я не буду тратить и полминуты на разговоры о других именах. Нам нужно адаптироваться. Решать должны другие. Было бы разумнее, если бы он (трансфер) завершился до начала сезона», — цитирует Альгуасиля Mundo Deportivo.

18 августа инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 20-летний россиянин прилетел в Испанию для подписания контракта с «Реал Сосьедад».

Сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает футболисту соглашение на срок от 5 лет.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» ответил на подкол ЦСКА

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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Тео Бонгонда

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Матео Кассьерра

Зенит

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П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

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Спартак

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