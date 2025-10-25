«Спартак» — «Оренбург»: Угальде открыл счет

«Спартак» открыл счет в матче с «Оренбургом» в 13-м туре РПЛ — 1:0.

На 67-й минуте отличился Манфред Угальде.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.