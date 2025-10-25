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25 октября 2025, 15:59

Гол Угальде принес «Спартаку» победу над «Оренбургом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Спартак» в Москве победил «Оренбург» в 13-м туре РПЛ — 1:0.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» на своем поле переиграл «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 67-й минуте забил Манфред Угальде. Этот удар стал для «Спартака» единственным в створ ворот соперника за весь матч.

«Спартак» (22 очка) остается на шестом месте в РПЛ. «Оренбург» (8) идет 14-м в турнирной таблице.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
25 октября 2025, 14:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Оренбург
Источник: Таблица РПЛ
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Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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