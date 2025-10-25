Гол Угальде принес «Спартаку» победу над «Оренбургом»

«Спартак» на своем поле переиграл «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 67-й минуте забил Манфред Угальде. Этот удар стал для «Спартака» единственным в створ ворот соперника за весь матч.

«Спартак» (22 очка) остается на шестом месте в РПЛ. «Оренбург» (8) идет 14-м в турнирной таблице.