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Сегодня, 18:54

Галактионов считает, что «Нижний Новгород» заслужил ничью в матче с ЦСКА

Алексей Еремин
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Второй тайм — ребята поверили в себя, в наши направления и требования, они большие молодцы, то что проявили сумасшедшую самоотдачу, сумасшедшее рвение и заслужили безусловно эту ничью. По эмоциональной составляющей она сродни победе. Но самая главная наша победа — это то, что те болельщики, которые сегодня были на стадионе, они аплодировали команде за ее игру», — цитирует ТАСС Галактионова.

«Нижний Новгород» с 2 очками в 3 играх занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА идет на втором месте с 7 очками после трех турох.

В матче 4-го тура РПЛ нижегородская команда сыграет в гостях с «Сочи» 7 августа. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/15355509
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Галактионов
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

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Ростов

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Динамо

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И К Ж
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Урал

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Локомотив

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