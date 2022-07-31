Галактионов считает, что «Нижний Новгород» заслужил ничью в матче с ЦСКА

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Второй тайм — ребята поверили в себя, в наши направления и требования, они большие молодцы, то что проявили сумасшедшую самоотдачу, сумасшедшее рвение и заслужили безусловно эту ничью. По эмоциональной составляющей она сродни победе. Но самая главная наша победа — это то, что те болельщики, которые сегодня были на стадионе, они аплодировали команде за ее игру», — цитирует ТАСС Галактионова.

«Нижний Новгород» с 2 очками в 3 играх занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА идет на втором месте с 7 очками после трех турох.

В матче 4-го тура РПЛ нижегородская команда сыграет в гостях с «Сочи» 7 августа. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.