"Ромб будет всегда в моем сердце". Боккетти попрощался со "Спартаком"

Защитник Сальваторе Боккетти написал прощальное обращение болельщикам "Спартака". Сегодня стало известно об расторжении контракта с 32-летним итальянцем по согласию сторон.

"Дорогие болельщики! Настал тот день, который хотелось, чтоб не наступал никогда. Я приехал в Москву молодым парнем, один, а теперь у меня есть самое ценное - семья, новые друзья и миллионы вас в моем сердце навсегда. Никогда не забуду все радости и невзгоды за эти прекрасные 7 лет, особенно год, когда мы выиграли чемпионат России и Суперкубок. Эти моменты навсегда останутся в моем сердце. С первой встречи вы дали мне понять, как важно не просто носить, но играть в майке "Спартака". Благодарю всех, с кем работал. Желаю "Спартаку" новых побед и успехов в будущем. Поддерживайте команду, будьте всегда рядом. Ваша поддержка самая важная для команды, а я останусь ее болельщиком навсегда. Я не прощаюсь, а говорю "до свидания". Ромб будет всегда в моем сердце. Один за всех и все за одного!" - написал Боккетти в Инстаграме.