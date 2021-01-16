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«Спартак» объявил о переходе Хендрикса

21:00
Йоррит Хендрикс. Фото ФК ПСВ.
Йоррит Хендрикс. Фото ФК ПСВ.
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Полузащитник Йоррит Хендрикс стал игроком «Спартака», сообщает официальный сайт клуба. Ранее о договоренности по трансферу сообщил ПСВ. Футболист подписал долгосрочный контракт и в ближайшее время присоединится к команде на сборе в Дубае.

Контракт игрока с голландским клубом истекал 20 июня 2021 года. 25-летний футболист провел в ПСВ всю карьеру. В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах чемпионата Голландии, одной игре Кубка и шести — в Лиге Европы. Всего в составе ПСВ он провел 239 матчей, трижды стал чемпионом Голландии и дважды — обладателем Суперкубка страны.

Футболист ранее уже попрощался со своим бывшим клубом.

«Желаю всем в ПСВ и болельщикам команды всего самого наилучшего. Я с нетерпением жду своего нового приключения и большого успеха в сильной зарубежной лиге», — сказал он.

«Спартак» — о покупке хавбека из ПСВ: «Трансфер Хендрикса согласован с Федуном и Тедеско»

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-01-16-yorrit_khendriks_podpisal_kontrakt_so_spartakom/

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