«Спартак» объявил о переходе Хендрикса

Полузащитник Йоррит Хендрикс стал игроком «Спартака», сообщает официальный сайт клуба. Ранее о договоренности по трансферу сообщил ПСВ. Футболист подписал долгосрочный контракт и в ближайшее время присоединится к команде на сборе в Дубае.

Мы знаем, какую музыку вы ждали ? ? pic.twitter.com/HHJyk5v6c0 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021

Контракт игрока с голландским клубом истекал 20 июня 2021 года. 25-летний футболист провел в ПСВ всю карьеру. В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах чемпионата Голландии, одной игре Кубка и шести — в Лиге Европы. Всего в составе ПСВ он провел 239 матчей, трижды стал чемпионом Голландии и дважды — обладателем Суперкубка страны.

Официально: Йоррит Хендрикс — игрок «Спартака» ???



Голландский полузащитник успешно прошёл медосмотр и подписал с нашим клубом долгосрочный контракт ?#ДавайГромче ? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021

Футболист ранее уже попрощался со своим бывшим клубом.

«Желаю всем в ПСВ и болельщикам команды всего самого наилучшего. Я с нетерпением жду своего нового приключения и большого успеха в сильной зарубежной лиге», — сказал он.

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