«Спартак» объявил о переходе Хендрикса
Полузащитник Йоррит Хендрикс стал игроком «Спартака», сообщает официальный сайт клуба. Ранее о договоренности по трансферу сообщил ПСВ. Футболист подписал долгосрочный контракт и в ближайшее время присоединится к команде на сборе в Дубае.
Мы знаем, какую музыку вы ждали ? ? pic.twitter.com/HHJyk5v6c0— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021
Контракт игрока с голландским клубом истекал 20 июня 2021 года. 25-летний футболист провел в ПСВ всю карьеру. В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах чемпионата Голландии, одной игре Кубка и шести — в Лиге Европы. Всего в составе ПСВ он провел 239 матчей, трижды стал чемпионом Голландии и дважды — обладателем Суперкубка страны.
Официально: Йоррит Хендрикс — игрок «Спартака» ???— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021
Голландский полузащитник успешно прошёл медосмотр и подписал с нашим клубом долгосрочный контракт ?#ДавайГромче ?
Футболист ранее уже попрощался со своим бывшим клубом.
«Желаю всем в ПСВ и болельщикам команды всего самого наилучшего. Я с нетерпением жду своего нового приключения и большого успеха в сильной зарубежной лиге», — сказал он.
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-01-16-yorrit_khendriks_podpisal_kontrakt_so_spartakom/
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