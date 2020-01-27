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«Спартак» объявил о партнерстве с ZTE

12:38
Московский «Спартак» подписал соглашение о партнерстве с российским подразделением китайского производителя электроники ZTE Mobile devices. Фото "СЭ"
Московский «Спартак» подписал соглашение о партнерстве с российским подразделением китайского производителя электроники ZTE Mobile devices. Фото "СЭ"
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Московский «Спартак» подписал соглашение о партнерстве с российским подразделением китайского производителя электроники ZTE Mobile devices в категории смартфонов. Генеральный директор красно-белых Томас Цорн подарил представителю компании Лю Хайнциню игровую футболку, после чего был подписан годичный договор.

— ZTE стал партнером «Спартака» в сегменте смартфонов, — заявил генеральный директор Томас Цорн. — Эта компания сочетает традиции и технические новации. Мы рады, что нашли партнера, который будет с нами на долгие годы. Срок контракта — один год, надеемся, что сотрудничество продлится в будущем. Договоренность не предусматривает присутствие бренда на форме.

Контракт был подписан с российским представительством ZTE. В компании добавили, что решение было утверждено головным офисом и что «Спартак» хорошо узнаваем в Китае. (Евгений Белоусов)

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