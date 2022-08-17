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17 августа, 18:06

«Спартак» снова проявляет интерес к футболисту «Крыльев» Ежову

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Роман Ежов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», московский «Спартак» вернулся к рассмотрению кандидатуры полузащитника самарских «Крыльев Советов» Романа Ежова в качестве потенциального усиления. Красно-белые интересовались игроком еще зимой, однако тогда команду пополнили другие футболисты.

Окончательного решения по Ежову пока не принято, что связано с наличием в составе «Спартака» обоймы центральных полузащитников и хорошей игрой футболистов основы в сезоне.

В текущем сезоне 24-летний Ежов провел 5 матчей за самарцев, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает вингера в 1,5 миллиона евро.

20.08.2022 | Динамо — Спартак
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Роман Ежов
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

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