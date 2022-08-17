«Спартак» снова проявляет интерес к футболисту «Крыльев» Ежову

По информации «СЭ», московский «Спартак» вернулся к рассмотрению кандидатуры полузащитника самарских «Крыльев Советов» Романа Ежова в качестве потенциального усиления. Красно-белые интересовались игроком еще зимой, однако тогда команду пополнили другие футболисты.

Окончательного решения по Ежову пока не принято, что связано с наличием в составе «Спартака» обоймы центральных полузащитников и хорошей игрой футболистов основы в сезоне.

В текущем сезоне 24-летний Ежов провел 5 матчей за самарцев, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает вингера в 1,5 миллиона евро.

20.08.2022 | Динамо — Спартак