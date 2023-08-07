Рябчук: «От «Спартака» ожидают борьбы за чемпионство, хочу помогать команде»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук поделился ожиданиями от выступлений за московский клуб.

«Это большой клуб с большим давлением, к которому я, к слову, привык. В «Олимпиакосе» мы боролись с давлением каждый день. От нас ожидают борьбы за чемпионство и хорошей игры. Этого я жду и сам. Хочу оставаться здоровым и помогать команде», — сказал Рябчук в интервью клубной пресс-службе.

25-летний Рябчук заключил контракт со «Спартаком» на три года. Он будет выступать за красно-белых под 2-м номером. Рябчук перешел из «Олимпиакоса», за который выступал с 2021 года.

После трех туров РПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице (9 очков), вторым идет «Краснодар» (9), замыкают тройку «Крылья Советов» (7).