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«Спартак» — «Локомотив»: Алексей Миранчук реализовал пенальти, забив пятый гол в шести матчах

8 июля 2020, 21:19
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«Локомотив» сравнял счет в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Спартака». С 11-метровой отметки отличился Алексей Миранчук.

Для Миранчука этот мяч стал пятым в шести матчах после возобновления сезона.

Трансляция матча «Спартак» — «Локомотив»

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