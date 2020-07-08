«Спартак» — «Локомотив»: Алексей Миранчук реализовал пенальти, забив пятый гол в шести матчах
8 июля 2020, 21:19
«Локомотив» сравнял счет в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Спартака». С 11-метровой отметки отличился Алексей Миранчук.
Для Миранчука этот мяч стал пятым в шести матчах после возобновления сезона.
Алексей Миранчук реализовал пенальти и записал на свой счёт десятый гол в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 8, 2020
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