«Спартак» или «Локомотив»? Евсеев рассказал, какой клуб выбрал бы

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, хотел бы ли он возглавить «Спартак» или «Локомотив».

— Я иду вместе с Газизовым? Как чемодан что ли меня везут? У меня есть работа и контракт, — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер» в программе «Инсайдеры». — Моя цель — работать. Быть востребованным тренером.

«Спартак» или «Локомотив»? Они для меня равны.

У меня год контракта с «Уфой». Так что я спокоен.