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«Спартак» или «Локомотив»? Евсеев рассказал, какой клуб выбрал бы

21:46
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, хотел бы ли он возглавить «Спартак» или «Локомотив».

— Я иду вместе с Газизовым? Как чемодан что ли меня везут? У меня есть работа и контракт, — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер» в программе «Инсайдеры». — Моя цель — работать. Быть востребованным тренером.

«Спартак» или «Локомотив»? Они для меня равны.

У меня год контракта с «Уфой». Так что я спокоен.

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