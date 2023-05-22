«Спартак» готов снизить цену продажи Кофрие с 4 до 2,5-3 миллиона евро

«Спартак» готов пойти на финансовые уступки при продаже бельгийского защитника Максимилиано Кофрие, который выступает за французский «Клермон» на правах аренды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, выкупная стоимость бельгийца составляет 4 миллиона евро, но «Спартак» готов подвинуться. Французский клуб же готов выкупить защитника за 2,5-3 миллиона евро. Если сделка состоится, это будет самая дорогая покупка в истории «Клермона».

По информации портала Transfermarkt, летом 2021 года московский клуб заплатил 2,5 млн евро за переход бельгийского защитника «Сент-Трюйдену». В нынешнем сезоне Кофрие отыграл за «Клермон» 26 матчей, не отметившись в них результативными действиями и заработав одно удаление.