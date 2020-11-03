«Спартак» готов продать Педро Рошу во «Фламенго»

Нападающий «Спартака» Педро Роша может перейти во «Фламенго», сообщает Esporte News Mundo. Стороны уже провели переговоры по поводу возможной сделки. «Спартак» требует за футболиста 6 миллионов евро.

Однако в Бразилии сомневаются, что 26-летний форвард стоит таких денег. Из-за травмы он пропустил большую часть нынешнего сезона и на данный момент провел только пять неполных игр. Последний раз Роша появлялся на поле 5 сентября и с тех пор пропустил 15 игр.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.