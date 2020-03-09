«Спартак» дома проиграл «Краснодару», Ари забил пенальти

«Спартак» на своем поле в матче 21-го тура чемпионата России уступил «Краснодару» (0:1).

Единственный гол с пенальти забил нападающий «быков» Ари.

В концовке встречи хавбек красно-белых Роман Зобнин был удален за две желтых карточки.

«Спартак» (25 очков) занимает десятое место в турнирной таблице.

«Краснодар» (41 очко) поднялся на второе место, команда — в 5 очках от лидирующего «Зенита».

Тинькофф чемпионата России

Премьер-лига

21-й тур

«Спартак» (Москва) — «Краснодар» — 0:1 (0:0)

Гол: Ари, 71 — с пенальти.

«Спартак» (Москва): Максименко, Ещенко (Тил, 58), Жиго (Мирзов, 83), Кутепов, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Понсе, Ларссон (Соболев, 67).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайю, Сорокин, Рамирес, Вандерсон Масиэл, Олссон, Черников (Сулейманов, 59), Фернандеш (Д.Уткин, 90), Ари (Фьолусон, 90), Берг.

Предупреждения: Черников, 25. Рамирес, 37. Ещенко, 41. Жиго, 45+1. Зобнин, 63. Соболев, 77. Ари, 83.

Удаление: Зобнин, 90+2 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Лапочкин. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Волошин (Смоленск). Петросян (Бронницы).

9 марта. Москва. Стадион «Открытие Арена».