«Спартак» дома проиграл «Краснодару», Ари забил пенальти
«Спартак» на своем поле в матче 21-го тура чемпионата России уступил «Краснодару» (0:1).
Единственный гол с пенальти забил нападающий «быков» Ари.
Ари уверенно реализовал пенальти за снос Берга.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 9, 2020
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В концовке встречи хавбек красно-белых Роман Зобнин был удален за две желтых карточки.
«Спартак» (25 очков) занимает десятое место в турнирной таблице.
«Краснодар» (41 очко) поднялся на второе место, команда — в 5 очках от лидирующего «Зенита».
Тинькофф чемпионата России
Премьер-лига
21-й тур
«Спартак» (Москва) — «Краснодар» — 0:1 (0:0)
Гол: Ари, 71 — с пенальти.
«Спартак» (Москва): Максименко, Ещенко (Тил, 58), Жиго (Мирзов, 83), Кутепов, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Понсе, Ларссон (Соболев, 67).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайю, Сорокин, Рамирес, Вандерсон Масиэл, Олссон, Черников (Сулейманов, 59), Фернандеш (Д.Уткин, 90), Ари (Фьолусон, 90), Берг.
Предупреждения: Черников, 25. Рамирес, 37. Ещенко, 41. Жиго, 45+1. Зобнин, 63. Соболев, 77. Ари, 83.
Удаление: Зобнин, 90+2 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Лапочкин. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).
ВАР: Волошин (Смоленск). Петросян (Бронницы).
9 марта. Москва. Стадион «Открытие Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/