«Спартак» — «Динамо»: Соболев сравнял счет ударом с пенальти

«Спартак» сравнял счет в матче с «Динамо» в 22-м туре РПЛ — 3:3.

Гол на 88-й минуте с пенальти забил Александр Соболев. Одиннадцатиметровый заработал Роман Зобнин, упав в штрафной после контакта.