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Соболев забил 50-й гол в РПЛ и обогнал Робсона с Писаревым

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил 50-й гол в высшем российском дивизионе, открыв счет в матче 22-го тура против «Динамо».

До 26-летнего форварда «Спартака», выступавшего ранее за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей» юбилейной отметки достигали 54 футболиста. При этом среди участников чемпионата-2022/23 Соболев занимает 10-е место. Рекорд принадлежит Артему Дзюбе, который в 394 матчах отличился 154 раза.

Лучшие бомбардиры чемпионата России среди участников чемпионата-2022/23

Игрок

Страна

Команда

Матчи

Голы

Место*

Артем Дзюба

Россия

Локомотив

394

154

1-е

Федор Смолов

Россия

Динамо

291

101

8-е

Квинси Промес

Нидерланды

Спартак

168

84

15-е

Кристиан Нобоа

Эквадор

Сочи

347

75

20-е

Дмитрий Полоз

Россия

Ростов

273

62

30-е

Игорь Лебеденко

Россия

Торпедо

391

62

31-е

Денис Глушаков

Россия

Пари НН

372

59

35-е

Федор Чалов

Россия

ЦСКА

159

58

36-е

Алексей Ионов

Россия

Краснодар

335

56

42-е

Александр Соболев

Россия

Спартак

133

50

54-е

* Место в общем зачете.

Заодно Соболев вошел в десятку лучших бомбардиров красно-белых в чемпионатах России. Барнаулец в 33-й раз поразил ворота соперников «Спартака» и обогнал форвардов команды рубежа веков — Робсона и Николая Писарева. Следующая цель Александра — результат Валерия Кечинова, который забил 35 голов. Пятерку лидеров замыкает Владимир Бесчастных (56), рекорд удерживает Егор Титов (86).

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Егор Титов

Россия

1995-2008

324

86

Квинси Промес

Нидерланды

2014-2018, 2021-н.в.

156

75

Роман Павлюченко

Россия

2003-2008

141

69

Андрей Тихонов

Россия

1992-2000, 2011

192

68

Веллитон

Бразилия

2007-2013

104

57

Владимир Бесчастных

Россия

1992-1994, 2001-2002

104

56

Илья Цымбаларь

Россия

1993-1999

146

42

Александр Ширко

Россия

1995-2001

128

40

Валерий Кечинов

Россия

1993-2000

112

35

Александр Соболев

Россия

2020-н.в.

80

33

Робсон

Бразилия

1997-2001

102

32

Николай Писарев

Россия

1992-1995, 1998, 2000-2001

115

32

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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