Соболев забил 50-й гол в РПЛ и обогнал Робсона с Писаревым
Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил 50-й гол в высшем российском дивизионе, открыв счет в матче 22-го тура против «Динамо».
До 26-летнего форварда «Спартака», выступавшего ранее за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей» юбилейной отметки достигали 54 футболиста. При этом среди участников чемпионата-2022/23 Соболев занимает 10-е место. Рекорд принадлежит Артему Дзюбе, который в 394 матчах отличился 154 раза.
Лучшие бомбардиры чемпионата России среди участников чемпионата-2022/23
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Место*
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
Локомотив
|
394
|
154
|
1-е
|
Федор Смолов
|
Россия
|
Динамо
|
291
|
101
|
8-е
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
Спартак
|
168
|
84
|
15-е
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
Сочи
|
347
|
75
|
20-е
|
Дмитрий Полоз
|
Россия
|
Ростов
|
273
|
62
|
30-е
|
Игорь Лебеденко
|
Россия
|
Торпедо
|
391
|
62
|
31-е
|
Денис Глушаков
|
Россия
|
Пари НН
|
372
|
59
|
35-е
|
Федор Чалов
|
Россия
|
ЦСКА
|
159
|
58
|
36-е
|
Алексей Ионов
|
Россия
|
Краснодар
|
335
|
56
|
42-е
|
Александр Соболев
|
Россия
|
Спартак
|
133
|
50
|
54-е
* Место в общем зачете.
Заодно Соболев вошел в десятку лучших бомбардиров красно-белых в чемпионатах России. Барнаулец в 33-й раз поразил ворота соперников «Спартака» и обогнал форвардов команды рубежа веков — Робсона и Николая Писарева. Следующая цель Александра — результат Валерия Кечинова, который забил 35 голов. Пятерку лидеров замыкает Владимир Бесчастных (56), рекорд удерживает Егор Титов (86).
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Егор Титов
|
Россия
|
1995-2008
|
324
|
86
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
156
|
75
|
Роман Павлюченко
|
Россия
|
2003-2008
|
141
|
69
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
1992-2000, 2011
|
192
|
68
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2013
|
104
|
57
|
Владимир Бесчастных
|
Россия
|
1992-1994, 2001-2002
|
104
|
56
|
Илья Цымбаларь
|
Россия
|
1993-1999
|
146
|
42
|
Александр Ширко
|
Россия
|
1995-2001
|
128
|
40
|
Валерий Кечинов
|
Россия
|
1993-2000
|
112
|
35
|
Александр Соболев
|
Россия
|
2020-н.в.
|
80
|
33
|
Робсон
|
Бразилия
|
1997-2001
|
102
|
32
|
Николай Писарев
|
Россия
|
1992-1995, 1998, 2000-2001
|
115
|
32
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4