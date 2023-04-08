Соболев забил 50-й гол в РПЛ и обогнал Робсона с Писаревым

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил 50-й гол в высшем российском дивизионе, открыв счет в матче 22-го тура против «Динамо».

До 26-летнего форварда «Спартака», выступавшего ранее за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей» юбилейной отметки достигали 54 футболиста. При этом среди участников чемпионата-2022/23 Соболев занимает 10-е место. Рекорд принадлежит Артему Дзюбе, который в 394 матчах отличился 154 раза.

Лучшие бомбардиры чемпионата России среди участников чемпионата-2022/23

Игрок Страна Команда Матчи Голы Место* Артем Дзюба Россия Локомотив 394 154 1-е Федор Смолов Россия Динамо 291 101 8-е Квинси Промес Нидерланды Спартак 168 84 15-е Кристиан Нобоа Эквадор Сочи 347 75 20-е Дмитрий Полоз Россия Ростов 273 62 30-е Игорь Лебеденко Россия Торпедо 391 62 31-е Денис Глушаков Россия Пари НН 372 59 35-е Федор Чалов Россия ЦСКА 159 58 36-е Алексей Ионов Россия Краснодар 335 56 42-е Александр Соболев Россия Спартак 133 50 54-е

* Место в общем зачете.

Заодно Соболев вошел в десятку лучших бомбардиров красно-белых в чемпионатах России. Барнаулец в 33-й раз поразил ворота соперников «Спартака» и обогнал форвардов команды рубежа веков — Робсона и Николая Писарева. Следующая цель Александра — результат Валерия Кечинова, который забил 35 голов. Пятерку лидеров замыкает Владимир Бесчастных (56), рекорд удерживает Егор Титов (86).

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России