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Сегодня, 21:24

Захарян вышел на пятое место в списке бомбардиров чемпионата России среди игроков до 20 лет

Кирилл Бурдаков
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Гол в ворота «Спартака» в матче 22-го тура стал для футболиста «Динамо» Арсена Захаряна 13-м в чемпионатах России.

Полузащитник, которому в мае исполнится 20 лет, вышел на пятое место в юниорском снайперском рейтинге.

Больше динамовца до празднования 20-летия забили только Владимир Бесчастных, Александр Кержаков, Алан Дзагоев и Жо, которого Арсену вполне по силам обогнать.

Лучшие бомбардиры чемпионата России среди игроков 20 лет

Игрок

Дата рождения

Команды

Матчи

Голы

Владимир Бесчастных

01.04.1974

Спартак

53

29

Александр Кержаков

27.11.1982

Зенит

57

20

Алан Дзагоев

17.06.1990

ЦСКА

57

19

Жо

20.03.1987

ЦСКА

20

15

Арсен Захарян

26.05.2003

Динамо

61

13

Магомед-Шапи Сулейманов

16.12.1999

Краснодар

41

12

Дмитрий Булыкин

20.11.1979

Локомотив

40

11

Роман Павлюченко

15.12.1981

Ротор

44

10

Владислав Радимов

26.11.1975

ЦСКА

58

10

Дмитрий Сычев

26.10.1983

Спартак

18

9

Константин Тюкавин

22.06.2002

Динамо

45

9

Арсен Захарян
РПЛ
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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