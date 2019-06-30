"Спартак" - ЦСКА: все голы матча

"Спартак" победил ЦСКА в матче Кубка Париматч Премьер (3:1).
На 7-й минуте гол забил полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев.
⚡ Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой обороны армейцев и открыл счёт.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 июня 2019 г.
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На 27-й минуте армейцы сравняли счет благодаря автоголу полузащитника "Спартака" Александра Ломовицкого.
🔥 Мяч после серии рикошетов оказался в воротах «Спартака».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 июня 2019 г.
Счёт снова равный!
📺 Смотрите игру #СпартакЦСКА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/5WdRiXpinA
На 59-й минуте "Спартак" вновь вышел вперед благодаря голу защитника Ильи Гапонова.
🔥 Илья Гапонов снова выводит «Спартак» вперёд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 июня 2019 г.
📺 Смотрите игру #СпартакЦСКА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/GYAcm23QeB
На 61-й минуте третий гол красно-белых забил хавбек Софьян Ханни.
⚽ Софьян Ханни укрепляет преимущество красно-белых.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 июня 2019 г.
📺 Смотрите игру #СпартакЦСКА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/SuDg4iseYv
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