21:04 | Футбол — РПЛ

"Спартак" - ЦСКА: все голы матча

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"Спартак" победил ЦСКА в матче Кубка Париматч Премьер (3:1). 

На 7-й минуте гол забил полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев.

На 27-й минуте армейцы сравняли счет благодаря автоголу полузащитника "Спартака" Александра Ломовицкого

На 59-й минуте "Спартак" вновь вышел вперед благодаря голу защитника Ильи Гапонова.

На 61-й минуте третий гол красно-белых забил хавбек Софьян Ханни.

Спартак - ЦСКА

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