"Спартак" - ЦСКА: Ханни забил третий гол красно-белых

"Спартак" забил третий гол в матче Кубка Париматч Премьер против ЦСКА. На 61-й минуте отличился хавбек Софьян Ханни.
⚽ Софьян Ханни укрепляет преимущество красно-белых.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 июня 2019 г.
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