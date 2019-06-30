20:30 | Футбол — РПЛ

"Спартак" - ЦСКА: Ханни забил третий гол красно-белых

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"Спартак" забил третий гол в матче Кубка Париматч Премьер против ЦСКА. На 61-й минуте отличился хавбек Софьян Ханни

 

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