«Спартак» анонсировал презентацию новой формы
22:18
«Спартак» в Twitter выложил ролик, который анонсирует презентацию новой формы на следующий сезон.
Презентация состоится 23 июля в 10.00 (мск).
Ранее в распоряжении «СЭ» появились фотографии новой формы «Спартака» на сезон-2021/22.
Домашний комплект выполнен в красном цвете в стиле поло с воротником и с белой надписью на груди. Гостевая — основной белый цвет с красной вставкой. На полосе написано название спонсора московского клуба — «Лукойл».
24 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» в первом туре нового сезона Тинькофф чемпионата России.
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