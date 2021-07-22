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«Спартак» анонсировал презентацию новой формы

22:18
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«Спартак» в Twitter выложил ролик, который анонсирует презентацию новой формы на следующий сезон.

Презентация состоится 23 июля в 10.00 (мск).

Ранее в распоряжении «СЭ» появились фотографии новой формы «Спартака» на сезон-2021/22.

Домашний комплект выполнен в красном цвете в стиле поло с воротником и с белой надписью на груди. Гостевая — основной белый цвет с красной вставкой. На полосе написано название спонсора московского клуба — «Лукойл».

24 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» в первом туре нового сезона Тинькофф чемпионата России.

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Иван Шитик все материалы автора

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