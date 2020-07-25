Совет директоров ЦСКА подвел итоги сезона

Вчера состоялось заседание совета директоров ЦСКА, на котором были рассмотрены спортивные итоги прошедшего сезона, а также экономические показатели деятельности клуба. Об этом сообщает официальный сайт московских армейцев.

«Для улучшения результатов была разработана и утверждена стратегия развития клуба до окончания сезона-2022/23, — говорится в сообщении. — Целью реализации стратегии определено достижение клубом ЦСКА устойчивых высоких результатов при формировании долгосрочной финансово устойчивой модели развития клуба. Также определены ключевые направления развития инфраструктуры и увеличения доходной части бюджета клуба».

В сезоне-2019/20 ЦСКА занял четвертое место в Тинькофф-чемпионате России и сыграет в Лиге Европы (в третьем отборочном раунде или сразу на групповом этапе в зависимости от результата финала Олимп-Кубка России «Зенит» — «Химки»). При этом в Лиге Европы-2019/20 армейцы заняли последнее место и не вышли из группы, а в Кубке России дошли до 1/4 финала, где уступили «Спартаку» (2:3).