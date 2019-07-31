19:10 | Футбол — РПЛ

Сослан Джанаев: "Вратарь – неблагодарная профессия"

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Голкипер "Сочи" Сослан Джанаев в интервью клубной пресс-службе признался, что с детства стоял на воротах. Об этом сообщает официальный Twitter российского клуба.

32-летний Джанаев также отметил, что его профессия является неблагодарной.

"Я во дворе стоял всегда на воротах. Когда шел тренироваться в футбольную школу, хотел играть на этой позиции. Вообще каждая позиция на поле сложная. Вратарь – неблагодарная профессия, это факт", – приводит слова Джанаева пресс-служба "Сочи".

 

Ранее Джанаев выступал за "Медзь", "Рубин", "Ростов", "Аланию", "Спартак" и другие команды.

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