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Сегодня, 04:26

Моцпан: «Переход в российский топ-клуб? Сейчас все мысли только о «Факеле»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Факела» Никита Моцпан заявил, что не думает об уходе из клуба.

«Нужно сохранить место в РПЛ без стыковых матчей. Надо забраться как можно выше в премьер-лиге. Думаю ли я о переходе в российский топ-клуб? Давайте оставим этот вопрос без комментариев. Я играю в «Факеле», и все мысли у меня сейчас только об этом клубе», — приводит «РБ Спорт» слова Моцпана.

Моцпан выступает за «Факел» с июля 2023 года. Хавбек забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за воронежцев.

Контракт 23-летнего молдованина с клубом действует до конца июня 2026 года.

Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Локомотив – Акрон
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20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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21.07 17:30
Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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Зенит

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И К Ж
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