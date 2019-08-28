Соломон Кверквелия: «Главным конкурентом «Локомотива» в борьбе за чемпионство считаю «Зенит» и «Краснодар»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия после премьеры сериала «Вне игры» рассказал о том, как оценивает пятивластие в турнирной таблице чемпионата России. 5 команд имеют на счету по 14 очков.

— Это нормально. Мне все равно, сколько клубов претендуют на чемпионство.

— Кого считаете главным конкурентом?

— «Зенит» и «Краснодар». Мы тоже неплохо выглядим.

— В субботу игра с «Ростовом», который имеет равное с вами количество очков. Получается, будет матч двух равных соперников?

— У нас будет небольшое преимущество в том, что играем дома. Надеюсь, наших болельщиков будет много на матче, и они нам помогут. Ростовчане хорошо выглядят в нынешнем чемпионате, очень хорошо бегут в контратаки. Самое главное не упускать их впереди.

— В РПЛ снова начали приходить футболисты с именем — Малком в «Зенит», Шюррле в «Спартак», Кабелла в «Краснодар». С чем это связываете?

— Российский чемпионат всегда был на хорошем уровне. Три клуба страны выступают в Лиге чемпионов. После чемпионата мира много городов построили новые стадионы. Народ на них ходит. (Елена Григорьевская)