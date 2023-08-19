«Сочи» — «Ростов»: Джорджевич удвоил преимущество хозяев

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич забил на 28-й минуте матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» — 2:0.

Сочинцы по центру организовали атаку, Джорджевич получил паса на ход, ворвался в штрафную и низом пробил под дальнюю штангу.