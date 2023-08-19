Зделар — о поражении ЦСКА от «Динамо»: «Не забиваешь ты — забивают тебе»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о поражении от «Динамо» (1:2) в матче 5-го тура РПЛ.

«Мы имели множество моментов, если бы их реализовали, итог матча мог быть совершенно другим. Футбол в этом и заключается: не забиваешь ты — забивают тебе», — цитирует Зделара Sport24.

После поражения от «Динамо» ЦСКА с 9 очками занимает четвертое место в РПЛ, опережая «Спартак», идущий на пятой строчке, по дополнительным показателям, но красно-белые еще не сыграли в 5-м туре. В воскресенье, 20 августа команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Зенитом».

В следующем туре красно-синие в гостях встретятся с «Оренбургом». Игра пройдет 25 августа.