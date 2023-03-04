«Сочи» поздравил Сослана Джанаева с рождением дочери

«Сочи» поздравил вратаря Сослана Джанаева с рождением дочери.

«У Сослана Джанаева родилась дочь. Поздравляем нашего капитана с пополнением в семье!» — говорится в публикации в официальном Telegram-канале клуба.

35-летний Джанаев с июня 2019 года женат на Кристине Черчесовой — однофамилице бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. В июле 2020 года у пары родился сын.