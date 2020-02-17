«Сочи» опубликовал новость о переходе Кокорина

Как уже сообщал «СЭ», «Сочи» арендовал до конца сезона нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сочинский клуб объявил у себя на официальном сайте.

Правда, новость о трансфере игрока была датирована 13 февраля. А до 17 февраля клуб отрицали факт договоренности о переходе футболиста.

Позже клуб исправил дату: новость теперь числится от 17-го числа.

21 января «Сочи» объявил о достижении договоренности по переходу форварда на правах аренды, на следующий день генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба. До конца января нападающий находился на сборе с основным составом сине-бело-голубых, а в феврале продолжил подготовку к весенней части сезона-2019/20 в расположении «Зенита-2», который играет в третьем по силе дивизионе чемпионата России. 13 февраля Кокорин в составе второй команды «Зенита» отправился на сбор в Турцию.