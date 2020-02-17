РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Сочи» опубликовал новость о переходе Кокорина

16:52
Официальный сайт «Сочи».
Официальный сайт «Сочи».
Теги:

Как уже сообщал «СЭ», «Сочи» арендовал до конца сезона нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сочинский клуб объявил у себя на официальном сайте.

Правда, новость о трансфере игрока была датирована 13 февраля. А до 17 февраля клуб отрицали факт договоренности о переходе футболиста.

Позже клуб исправил дату: новость теперь числится от 17-го числа.

21 января «Сочи» объявил о достижении договоренности по переходу форварда на правах аренды, на следующий день генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба. До конца января нападающий находился на сборе с основным составом сине-бело-голубых, а в феврале продолжил подготовку к весенней части сезона-2019/20 в расположении «Зенита-2», который играет в третьем по силе дивизионе чемпионата России. 13 февраля Кокорин в составе второй команды «Зенита» отправился на сбор в Турцию.

Дополнительная информация:

https://pfcsochi.ru/news/2019-2020/aleksandr-kokorin-prisoedinitsya-k-sochintsam-v-blizhayshie-dni/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир