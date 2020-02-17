«Сочи» объявил об аренде Кокорина

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи». Сочинский клуб объявил об аренде форварда и разместил фотографию игрока с клубной футболкой в Instagram.

Кокорин выступал за «Зенит» с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел в разных турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач, вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, а 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона. После этого Кокорин не был заявлен за петербургский клуб, но принимал участие в тренировочном процессе основной команды.