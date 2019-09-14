РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Сочи» — «Локомотив»: Хеведесу разбили голову и он был заменен

20:47
Бенедикт ХЕВЕДЕС. Бенедикт ХЕВЕДЕС. Бенедикт ХЕВЕДЕС.
Бенедикт ХЕВЕДЕС.
Теги:

В матче 9-го тура чемпионата России «Сочи» принимает «Локомотив». В середине второго тайма защитник москвичей Бенедикт Хеведес столкнулся в верховой борьбе с нападающим сочинцев Антоном Заболотным.

Немец заработал рассечения и был вынужден покинуть поле. Врачи забинтовали ему голову, но он все равно был вынужден попросить замену.

Сочи — Локомотив

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир