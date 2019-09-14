В матче 9-го тура чемпионата России «Сочи» принимает «Локомотив». В середине второго тайма защитник москвичей Бенедикт Хеведес столкнулся в верховой борьбе с нападающим сочинцев Антоном Заболотным.

Немец заработал рассечения и был вынужден покинуть поле. Врачи забинтовали ему голову, но он все равно был вынужден попросить замену.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр