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«Сочи» и ЦСКА сыграли вничью, Н'Диай оформил дубль

13:52
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«Сочи» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 2:2 в матче молодежного первенства. В составе московской команды дубль оформил 19-летний форвард из Мали — Лассана Н'Диай.

Чемпионат России

Молодежные команды

16-й тур

«Сочи» — ЦСКА — 2:2 (1:1)

Голы: Н'Диай, 21 (0:1). Джанелидзе, 37 (1:1). Н'Диай, 82 (1:2). Коркин, 89 — с пенальти (2:2).

Судья: Лацвиев (Шахты).

9 ноября. Афипский. Стадион «Андрей-Арена».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

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