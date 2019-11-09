«Сочи» и ЦСКА сыграли вничью, Н'Диай оформил дубль
13:52
«Сочи» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 2:2 в матче молодежного первенства. В составе московской команды дубль оформил 19-летний форвард из Мали — Лассана Н'Диай.
Чемпионат России
Молодежные команды
16-й тур
«Сочи» — ЦСКА — 2:2 (1:1)
Голы: Н'Диай, 21 (0:1). Джанелидзе, 37 (1:1). Н'Диай, 82 (1:2). Коркин, 89 — с пенальти (2:2).
Судья: Лацвиев (Шахты).
9 ноября. Афипский. Стадион «Андрей-Арена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/
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