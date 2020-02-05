Соболев дебютирует в стартовом составе «Спартака» в матче с «Локомотивом»
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч второго тура Кубка Париматч Премьер против «Локомотива». Новичок красно-белых Александр Соболев выйдет с первых минут у красно-белых.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Мельгарехо, Маслов, Жиго, Джикия, Рассказов — Тил, Бакалюк, Гулиев, Бакаев — Соболев.
Ранее «Локомотив» назвал стартовый состав на игру против команды Доменико Тедеско.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив», начало — в 17.30 (мск).
? Александр Соболев дебютирует в составе «Спартака» в дерби на #КубокПариматчПремьер.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 5, 2020
? Подключайтесь к трансляции #СпартакЛоко из Катара в 17:30 на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/yDuFZI2Xe6