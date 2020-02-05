Соболев дебютирует в стартовом составе «Спартака» в матче с «Локомотивом»

? Александр Соболев дебютирует в составе «Спартака» в дерби на #КубокПариматчПремьер.



? Подключайтесь к трансляции #СпартакЛоко из Катара в 17:30 на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/ZaXbzKMnTw

? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/yDuFZI2Xe6