«Локомотив» назвал состав на матч со «Спартаком» в Дохе

«Локомотив» в своем официальном Twitter опубликовал стартовый состав футболистов на матч Кубка Париматч Премьер со «Спартаком».

Состав выглядит следующим образом: Коченков, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Хеведес, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Алексей Миранчук, Жоао Марио, Эдер.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.