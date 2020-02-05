«Локомотив» назвал состав на матч со «Спартаком» в Дохе
17:04
«Локомотив» в своем официальном Twitter опубликовал стартовый состав футболистов на матч Кубка Париматч Премьер со «Спартаком».
Состав выглядит следующим образом: Коченков, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Хеведес, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Алексей Миранчук, Жоао Марио, Эдер.
Матч начнется в 18.00 по московскому времени.
Наш состав на #ЛокоСпартак! #КубокПариматчПремьер ? #РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/XNTCwZhv7c— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) February 5, 2020
Опрос
проголосовало: 14728Все опросы
Александр Соболев заиграет в «Спартаке»?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...