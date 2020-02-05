Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

«Локомотив» назвал состав на матч со «Спартаком» в Дохе

17:04
Теги:

«Локомотив» в своем официальном Twitter опубликовал стартовый состав футболистов на матч Кубка Париматч Премьер со «Спартаком».

Состав выглядит следующим образом: Коченков, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Хеведес, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Алексей Миранчук, Жоао Марио, Эдер.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 14728
Все опросы
Александр Соболев заиграет в «Спартаке»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир