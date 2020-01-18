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Соболев присоединился к «Крыльям». Переговоры с ЦСКА приостановлены

13:15
Александр Соболев. Фото ФК «Крылья Советов»
Александр Соболев. Фото ФК «Крылья Советов»
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По данным «СЭ», вчера вечером футболист «Крыльев Советов» Александр Соболев вылетел из Москвы в Анталью, чтобы присоединиться к своей команде. Самарцы начали сбор без 22-летнего нападающего, поскольку тот прибыл в российскую столицу на переговоры с ЦСКА.

По многим параметрам стороны договорились, но к итоговому соглашению не пришли. Соболев продолжит подготовку к сезону в составе «Крыльев», при этом на него сохраняется довольно высокий спрос, так что вариант его трансфера в зимний период остается реальным. Предметный вариант есть, в частности, в Англии, однако без матчей за сборную получить разрешение на заявку в АПЛ крайне проблематично. Интерес проявляет один клуб из Испании, а также ряд российских команд. (Константин Алексеев)

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