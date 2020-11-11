Соболев купил «Порше» у Кокорина. И объяснил, зачем ему такая машина

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, почему купил «Порше» у одноклубника Александра Кокорина.

— Вы выплатили деньги Кокорину за «Порше», который купили у него? — вопрос Соболеву.

— Да, — цитирует Sport24 Соболева. — Особо на нем, правда, не езжу — негде. Так, бывает, прокачусь изредка. В основном, стоит в паркинге.

— Крал взял себе «Ламбу» и сказал: «Мне нужна дорогая машина для того, чтобы показать молодым людям — тренируйтесь, и у вас когда-нибудь будет такая же». А зачем вам «Порше»?

— Просто всегда хотел такую. С детства любил «Need for speed», все эти быстрые, крутые тачки. Хотел понять ощущения в такой мощной машине. Была мечта. Исполнилась.

— И стоит того?

— Тебя впечатывает в сиденье — как будто в самолете. Очень круто, что тут говорить.