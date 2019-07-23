Соболев играл в одной команде с Кокориным и Мамаевым. В видеоигре

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал, что в свободное время играет в популярный онлайн-шутер Counter-Strike. В его команду входят несколько футболистов, включая Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые сейчас отбывают тюремный срок.

– Вы как-то сказали, что в свободное время играете в Сounter Strike c Федором Смоловым. Кто кого?

– Нет, мы играем за одну команду. У нас там такая "дрим-тим" подобралась. (смеется)

– А кто еще в вашей "банде"?

– Да хватает футболистов. Мартынович, Синицын из "Краснодара". Кокоринс Мамаевым играли. Все в одной команде.

– Всех разрывали?

– Когда как.(Виталий Айрапетов)

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.

Полностью интервью Соболева – скоро в "СЭ"