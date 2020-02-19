Соболев и Дьяков заявлены за «Спартак-2»

Форвард «Спартака» Александр Соболев попал в заявку «Спартака-2» на сезон в Олимп-ФНЛ.

Также в заявку попали защитники Виталий Дьяков и Георгий Тигиев, полузащитник Николай Тюнин. Первая команда «Спартака» может использовать в своих матчах футболистов, заявленных за «Спартак-2».

22-летний Александр Соболев арендован у «Крыльев Советов» до конца сезона с опцией выкупа. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «Крылья» во всех турнирах и забил десять мячей при трех голевых передачах.