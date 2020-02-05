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Соболев дебютирует с «Локомотивом», Ларссон не сыграет в Катаре

12:10
Александр Соболев дебютирует за «Спартак» в матче против «Локомотива». Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев дебютирует за «Спартак» в матче против «Локомотива». Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» проводит тренировку на поле комплекса Эспайр-Центр в Дохе в преддверии вечерней игры Кубка ПариМатч Премьер с «Локомотивом».

В основной группе под руководством Доменико Тедеско занимаются 23 футболиста, в том числе нападающий Александр Соболев. Ожидается, что арендованный у «Крыльев Советов» форвард дебютирует за красно-белых во встрече с железнодорожниками.

По индивидуальной программе занимаются Александр Селихов, Андре Шюррле и Джордан Ларссон. Как стало известно «СЭ», тренеры решили приберечь шведского нападающего, поэтому он не сыграет на турнире в Катаре, чтобы окончательно залечить повреждение, полученное в матче за сборную.

Шюррле повредил правую стопу в матче с «Ростовом» 1 февраля. Его возвращение в общую группу ожидается в течение недели, поэтому немецкий хавбек не сыграет в Дохе. Селихов восстанавливается после операции на ахиллесовом сухожилии, которое он повредил в сентябре. (Евгений Белоусов)

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