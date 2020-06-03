Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением об уходе Юрия Семина из «Локомотива». Его заменил сербский специалист Марко Николич.

— «Локомотив» ведь мог сползти и при Семине, — цитирует Гаврилова «Спорт уик-энд». — Ничего необычного в случившемся я не вижу. У нас ведь в истории были случаи, когда снимали и за первые места. Сразу вспоминаю времена Константина Ивановича Бескова. Вы же помните, я был свидетелем всего этого. Только представьте: московское «Динамо» становится первой советской командой, которая добралась до финала еврокубка. В финале команда Бескова проиграла «Рейнджерс», а человека в итоге в том же году сняли с работы. Так что чего удивляться тому, что происходит сейчас? А ведь есть и другие примеры труднообъяснимых тренерских отставок, их хватает.

Может быть, руководство РЖД уже для себя решило, что Семин себя исчерпал. Сколько лет он в команде? Помню, как приходил, уходил... Многие ребята даже шутили, что он уже по десятому кругу заходит в «Локомотив». Так что я спокойно смотрю на происходящее. Тревожит другое: придет другой человек, а ему потребуется время. Надо будет сойтись с людьми, найти общий язык, подход к работе.