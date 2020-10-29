Полузащитник «Ганновера» Яка Бийол, арендованный у ЦСКА, рассказал об игре за немецкий клуб.

— Все идет как надо, — приводит слова Бийола Sport24. — Привыкаю к изменениям, приспосабливаюсь. У меня тут все хорошо.

— Уйти в аренду было вашим решением? Или предложил клуб?

— Я сам этого хотел. Мне нравилось в Москве и было тяжело принимать такое решение. Но оно было лучшим для развития моей карьеры. Мне надо больше играть. Хочу восстановить уверенность, которую я потерял в ЦСКА. Играть и становиться лучше — самое важное для футболиста. Я понимал, что должен найти что-то новое.

— В одном из интервью высказали, что вы бы хотели остаться в «Ганновере» и после окончания срока аренды.

— Да, я думаю об этом. В ЦСКА мне так сильно не доверяли, я мало играл. Если в Германии я буду чаще выходить на поле и развиваться, я бы, конечно, хотел остаться здесь. Смысл оставаться в ЦСКА, если у меня опять не будет возможностей себя проявить и заслужить доверие тренера?

— Вы рассматриваете возможность вернуться в ЦСКА или это закрытый вопрос для вас?

— Я бы хотел вернуться, но не на скамейку! Лучшее решение для меня — играть регулярно.