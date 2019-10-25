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«Смотрю на карточку Сережи и говорю: какой несимпатичный». Жена Семака рассказала, как узнала о нем

18:43

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что до знакомства увидела его на футбольной карточке и не была впечатлена. На тот момент Семак был футболистом ЦСКА.

— Был смешной момент. Мой начальник в Твери был футбольный фанат ЦСКА, — сказала Анна Семак в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света». — Он показал мне пачку карточек с футболистами и говорит: «Тебе нужно выйти замуж за футболиста». Я просматриваю ее как колоду карт быстро. Вытаскиваю Сережу и только на него говорю: «Какой несимпатичный». Ему было около 18 лет, он был с взъерошенной невнятной прической.

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