Бывший капитан «Локомотива» Ведран Чорлука в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на предложение «Спартака» в 2016 году.

«Наверное, я такой человек, который не любит менять место, где ему хорошо. В «Локомотиве» люди мне доверяли, а я доверял им. Мне было очень хорошо в команде, не было и мысли уйти. Конечно, уважаю «Спартак», и другие клубы. Но я слишком привязан к «Локомотиву», не было сомнений, что останусь», — сказал Чорлука «СЭ».

37-летний хорват выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Всего за московский клуб он провел 242 матча, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.