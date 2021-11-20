Смородская — о поражении «Локомотива» : «Назначение Гиздоля — неправильное решение»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение «железнодорожников» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ от «Ахмата» (1:2).
«Меня не удивляет, что творится в «Локомотиве», я об этом уже говорила. Назначение Гиздоля — это неправильное решение. Николич сплачивал команду, у него многое получалось. Я не знаю, какие были основание его убрать. Я не верю ни во что позитивное сейчас в клубе», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
«Локомотив» остался на четвертом месте, имея в активе 25 очков. «Ахмат» набрал 21 балл и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.
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