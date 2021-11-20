«Спартак» запустил новую онлайн-студию
«Спартак» запустил новую онлайн-студию, которая будет работать до матчей, в перерыве и после игр.
Гостями первого эфира, который был посвящен матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара», стали: футболисты «Спартака» Руслан Литвинов и Паша Маслов, экс-нападающий крсно-белых Никита Баженов и музыкант, игрок ФК «На спорте» Егор Шип.
Ведущие — Карен Адамян и Камиля Харисова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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