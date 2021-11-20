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Андрей Семенов: «Преимущество «Ахмата» связано с игрой «Локомотива»

18:42
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Защитник «Ахмата» Андрей Семенов поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ над «Локомотивом» (2:1).

«Все супер. Должны были больше забивать. Думаю, пять мячей. Преимущество «Ахмата» связано с игрой «Локомотива». Тут оба фактора сыграли. «Локомотив» недоволен судейством? Не знаю, на что им жаловаться. Было абсолютно справедливое удаление», — сказал Семенов.

«Ахмат» набрал 21 балл и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Локомотива» 25 очков, команда располагается на четвертой строчке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Ахмат
Голы
Уткин, 36 (0:1), Полярус, 58 (0:2), Лисакович, 64 (1:2)
Локомотив
Гильерме Пабло (Бабкин, 80 ) Ненахов Мурило Рыбус Сильянов Бека Бека (Борисенко, 79 ) Тикнизян (Черный, 79 ) Петров (Рыбчинский, 46 ) Керк (Лисакович, 63 ) Камано
Ахмат
Гудиев Богосавац Семенов (Лысцов, 46) Нижич Быстров Коновалов (Швец, 73) Полярус (Янку, 85) Уткин Харин (Карапузов, 72) Тимофеев Архипов (Конате, 64)
Предупреждения
Керк 43, Пабло 63, Гильерме 66, Черный 89, Камано 90  -  Нижич 52, Лысцов 65, Коновалов 67
Удаления
Мурило 34
Судьи
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) Валерий Данченко (Уфа) Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Амелин (Тула) Гаврилин (Владимир)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Артем Бухаев все материалы автора

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