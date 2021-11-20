Андрей Семенов: «Преимущество «Ахмата» связано с игрой «Локомотива»
Защитник «Ахмата» Андрей Семенов поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ над «Локомотивом» (2:1).
«Все супер. Должны были больше забивать. Думаю, пять мячей. Преимущество «Ахмата» связано с игрой «Локомотива». Тут оба фактора сыграли. «Локомотив» недоволен судейством? Не знаю, на что им жаловаться. Было абсолютно справедливое удаление», — сказал Семенов.
«Ахмат» набрал 21 балл и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Локомотива» 25 очков, команда располагается на четвертой строчке.
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