Смолов признался, что Слуцкий звал его в «Рубин»

Форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал, какие клубы интересовались им до перехода. Испанский клуб арендовал его у «Локомотива» до конца сезона.

— Я разговаривал со Слуцким, когда был в отпуске. Он звал меня в «Рубин». Это было на уровне разговора. Прочувствовал ситуацию. В «Рубин» меня бы не отпустили. Какие еще варианты были? За два-три дня был «Вест Бромвич», я не очень хотел, чемпионшип. Это было в последние дни трансферного окна. Был «Вильярреал», «Фейеноорд»... «Локомотив» отказал. Что-то в этом было. В жизни каждого есть цикличность, — сказал Смолов в прямом эфире Instagram с комментатором Нобелем Арустамяном.

В текущем сезоне 30-летний Смолов провел 6 матчей за «Сельту» и забил один гол.