Смолов получил благодарственное письмо за помощь детям-сиротам

"Локомотив" поделился в Twitter cканом благодарственного письма Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в отношении нападающего клуба Федора Смолова.

- Сердечно благодарим за подарки в виде кухонных плит для групп семейного воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - говорится в письме.

Ранее в рамках баттла "Comment out" нападающий перевел 400 тысяч рублей на ремонт крыши Дома культуры этого села вместо того, чтобы написать непристойное сообщение Дмитрию Нагиеву.